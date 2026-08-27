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Tafsir: Al-Mursalat 77:39
Al-Mursalat
39
77:39
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَإِن
كَانَ
لَكُمۡ
كَيۡدٞ
فَكِيدُونِ
٣٩
So if you have a scheme ˹to save yourselves˺, then use it against Me.”
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 77:39 to 77:41
В этот день свершится суд над творениями. Если вы сможете сбежать из владений Аллаха или спастись от Его наказания, то ухитритесь сделать это. О нет! Вы будете лишены власти и могущества! Всевышний сказал: «О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. Но вы не проникните, не обладая властью (или ясным доводом)!» (55:33). В тот день тщетными будут уловки нечестивцев, и не извлекут они выгоды из своих козней и хитрости. Они смирятся перед наказанием Аллаха, и им станет ясно, насколько лживы были их речи и насколько они были несправедливы, когда отрицали обещанное Аллахом возмездие.