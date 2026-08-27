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Tafsir: Al-Mursalat 77:38
Al-Mursalat
38
77:38
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِۖ
جَمَعۡنَٰكُمۡ
وَٱلۡأَوَّلِينَ
٣٨
˹They will be told by Allah,˺ “This is the Day of ˹Final˺ Decision: We have gathered you along with earlier disbelievers ˹for punishment˺.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.