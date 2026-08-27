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Tafsir: Al-Mursalat 77:30
Al-Mursalat
30
77:30
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
ٱنطَلِقُوٓاْ
إِلَىٰ
ظِلّٖ
ذِي
ثَلَٰثِ
شُعَبٖ
٣٠
Proceed into the shade ˹of smoke˺ which rises in three columns,
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
চল তিন শাখাবিশিষ্ট আগুনের ছায়ার দিকে,