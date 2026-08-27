Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Mursalat 77:27
Al-Mursalat
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
فِيهَا
رَوَٰسِيَ
شَٰمِخَٰتٖ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
مَّآءٗ
فُرَاتٗا
٢٧
and placed upon it towering, firm mountains, and given you fresh water to drink?
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ
] وه لهناو زهویشدا ئهو شاخانهمان داناوه وهكو سنگ و مێخ داكوتاوه بۆ ئهوهی زهوی نهههژێت و نهجوولێت و نهلهرزێت [
وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (٢٧)
] وه ئاوێكی سازگاریشمان پێ بهخشیوون.