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Tafsir: Al-Mursalat 77:19
Al-Mursalat
19
77:19
ويل يوميذ للمكذبين ١٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٩
Woe on that Day to the deniers!
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 77:19 to 77:21
Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назидательные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.