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Tafsir: Al-Mursalat 77:16
Al-Mursalat
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
نُهۡلِكِ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦
Did We not destroy earlier disbelievers?
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"ألم نهلك الأولين"
، يعني الأمم الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم.