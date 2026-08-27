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Tafsir: Al-Mursalat 77:10
Al-Mursalat
10
77:10
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ٱلۡجِبَالُ
نُسِفَتۡ
١٠
and the mountains are blown away,
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَإِذَا الجبال نُسِفَتْ ) أى : اقتلعت وأزيلت من أماكنها . يقال : نسف فلان البناء ينسفه ، إذا قلعه من أصله .