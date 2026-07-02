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Al-Ma'idah
109
5:109
۞ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ١٠٩
۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩
۞ يَوۡمَ
يَجۡمَعُ
ٱللَّهُ
ٱلرُّسُلَ
فَيَقُولُ
مَاذَآ
أُجِبۡتُمۡۖ
قَالُواْ
لَا
عِلۡمَ
لَنَآۖ
إِنَّكَ
أَنتَ
عَلَّٰمُ
ٱلۡغُيُوبِ
١٠٩
˹Consider˺ the Day Allah will gather the messengers and say, “What response did you receive?” They will reply, “We have no knowledge ˹compared to You˺! You ˹alone˺ are indeed the Knower of all unseen.”
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السعدي Al-Sa'di
يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام،
وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم:
{ مَاذَا أُجِبْتُمْ }
أي: ماذا أجابتكم به أممكم. فـ
{ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا }
وإنما العلم لك يا ربنا، فأنت أعلم منا.
{ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ }
أي: تعلم الأمور الغائبة والحاضرة.