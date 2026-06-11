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Al-Layl
6
92:6
وصدق بالحسنى ٦
وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦
وَصَدَّقَ
بِٱلۡحُسۡنَىٰ
٦
and ˹firmly˺ believes in the finest reward,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)
] وە باوەڕی بە پاداشتی خوای گەورە هەبێ كە ئەم كاتێك كە ئەبەخشێ خوای گەورە ئەجرو پاداشتی ئەداتەوە، یاخود باوەڕی بەوە هەبێ كە خوای گەورە جێگای بۆ پڕ ئەكاتەوە، یاخود باوەڕی بە (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) هەبێ، یان باوەڕی بەو نیعمەتانە هەبێ كە خوای گەورە پێی بەخشیووە، یاخود باوەڕی بە بەهەشت هەبێ، ئەو تەفسیرانەى بۆ كراوە.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran