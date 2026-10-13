Он засвидетельствовал Божью милость по отношению к нему, и именно так поступают праведные наместники Аллаха на земле. Когда Аллах осеняет их великой милостью, они признают ее и начинают усердно благодарить Господа за ниспосланную милость. Таким же образом поступил пророк Сулейман, когда ему в мгновение ока принесли трон сабейской царицы, несмотря на огромное расстояние между городами. Он сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен» (27:40). Совершенно иначе поступают надменные гордецы, которые считают себя великими мужами и в ответ на Божью милость проявляют еще большее высокомерие. Одним из таких нечестивцев был Карун. Аллах одарил его несметными сокровищами, под ключами от которых изнывало сразу несколько силачей, а он сказал: «Все это даровано мне благодаря знанию» (28:78). Что же касается Зуль-Карнейна, то он возвестил о том, что настанет день, когда исполнится обещание Аллаха, и племена Йаджудж и Маджудж прорвутся через преграду. Аллах обещал сровнять ее с землей, и обещание Аллаха является непреложной истиной.