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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 95
Al-Kahf
95
18:95
قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما ٩٥
قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌۭ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٩٥
قَالَ
ﳈ
مَا
ﳉ
مَكَّنِّي
ﳊ
فِيهِ
ﳋ
رَبِّي
ﳌ
خَيۡرٞ
ﳍ
فَأَعِينُونِي
ﳎ
بِقُوَّةٍ
ﳏ
أَجۡعَلۡ
ﳐ
بَيۡنَكُمۡ
ﳑ
وَبَيۡنَهُمۡ
ﳒ
رَدۡمًا
ﳓ
٩٥
ﳔ
He responded, “What my Lord has provided for me is far better. But assist me with resources, and I will build a barrier between you and them.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.