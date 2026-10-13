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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 94
Al-Kahf
94
18:94
قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ٩٤
قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّۭا ٩٤
قَالُواْ
ﲴ
يَٰذَا
ﲵ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
يَأۡجُوجَ
ﲸ
وَمَأۡجُوجَ
ﲹ
مُفۡسِدُونَ
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
فَهَلۡ
ﲽ
نَجۡعَلُ
ﲾ
لَكَ
ﲿ
خَرۡجًا
ﳀ
عَلَىٰٓ
ﳁ
أَن
ﳂ
تَجۡعَلَ
ﳃ
بَيۡنَنَا
ﳄ
وَبَيۡنَهُمۡ
ﳅ
سَدّٗا
ﳆ
٩٤
ﳇ
They pleaded, “O Ⱬul-Qarnain! Surely Gog and Magog
1
are spreading corruption throughout the land. Should we pay you tribute, provided that you build a wall between us and them?”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.