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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 84
Al-Kahf
84
18:84
انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا ٨٤
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَـٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍۢ سَبَبًۭا ٨٤
إِنَّا
ﱁ
مَكَّنَّا
ﱂ
لَهُۥ
ﱃ
فِي
ﱄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱅ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱆ
مِن
ﱇ
كُلِّ
ﱈ
شَيۡءٖ
ﱉ
سَبَبٗا
ﱊ
٨٤
ﱋ
Surely We established him in the land, and gave him the means to all things.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.