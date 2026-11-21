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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 80
Al-Kahf
80
18:80
واما الغلام فكان ابواه مومنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ٨٠
وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَـٰنًۭا وَكُفْرًۭا ٨٠
وَأَمَّا
ﲕ
ٱلۡغُلَٰمُ
ﲖ
فَكَانَ
ﲗ
أَبَوَاهُ
ﲘ
مُؤۡمِنَيۡنِ
ﲙ
فَخَشِينَآ
ﲚ
أَن
ﲛ
يُرۡهِقَهُمَا
ﲜ
طُغۡيَٰنٗا
ﲝ
وَكُفۡرٗا
ﲞ
٨٠
ﲟ
“And as for the boy, his parents were ˹true˺ believers, and we
1
feared that he would pressure them into defiance and disbelief.
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