Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 74
Al-Kahf
74
18:74
فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شييا نكرا ٧٤
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَـٰمًۭا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًۭا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍۢ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًۭٔا نُّكْرًۭا ٧٤
فَٱنطَلَقَا
ﳕ
حَتَّىٰٓ
ﳖ
إِذَا
ﳗ
لَقِيَا
ﳘ
غُلَٰمٗا
ﳙ
فَقَتَلَهُۥ
ﳚ
قَالَ
ﳛ
أَقَتَلۡتَ
ﳜ
نَفۡسٗا
ﳝ
زَكِيَّةَۢ
ﳞ
بِغَيۡرِ
ﳟ
نَفۡسٖ
ﳠ
لَّقَدۡ
ﳡ
جِئۡتَ
ﳢ
شَيۡـٔٗا
ﳣ
نُّكۡرٗا
ﳤ
٧٤
ﳥ
So they proceeded until they came across a boy, and the man killed him. Moses protested, “Have you killed an innocent soul, who killed no one? You have certainly done a horrible thing.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.