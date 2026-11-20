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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 69
Al-Kahf
69
18:69
قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ٦٩
قَالَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًۭا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًۭا ٦٩
قَالَ
ﲘ
سَتَجِدُنِيٓ
ﲙ
إِن
ﲚ
شَآءَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
صَابِرٗا
ﲝ
وَلَآ
ﲞ
أَعۡصِي
ﲟ
لَكَ
ﲠ
أَمۡرٗا
ﲡ
٦٩
ﲢ
Moses assured ˹him˺, “You will find me patient, Allah willing, and I will not disobey any of your orders.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.