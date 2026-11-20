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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 62
Al-Kahf
62
18:62
فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هاذا نصبا ٦٢
فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـٰذَا نَصَبًۭا ٦٢
فَلَمَّا
ﱁ
جَاوَزَا
ﱂ
قَالَ
ﱃ
لِفَتَىٰهُ
ﱄ
ءَاتِنَا
ﱅ
غَدَآءَنَا
ﱆ
لَقَدۡ
ﱇ
لَقِينَا
ﱈ
مِن
ﱉ
سَفَرِنَا
ﱊ
هَٰذَا
ﱋ
نَصَبٗا
ﱌ
٦٢
ﱍ
When they had passed further, he said to his assistant, “Bring us our meal! We have certainly been exhausted by today’s journey.”
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