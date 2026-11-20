Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 60
Al-Kahf
60
18:60
واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ٦٠
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًۭا ٦٠
وَإِذۡ
ﲺ
قَالَ
ﲻ
مُوسَىٰ
ﲼ
لِفَتَىٰهُ
ﲽ
لَآ
ﲾ
أَبۡرَحُ
ﲿ
حَتَّىٰٓ
ﳀ
أَبۡلُغَ
ﳁ
مَجۡمَعَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﳃ
أَوۡ
ﳄ
أَمۡضِيَ
ﳅ
حُقُبٗا
ﳆ
٦٠
ﳇ
And ˹remember˺ when Moses said to his young assistant, “I will never give up until I reach the junction of the two seas, even if I travel for ages.”
1
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.