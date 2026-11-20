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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 57
Al-Kahf
57
18:57
ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا ٥٧
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًۭا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٥٧
وَمَنۡ
ﱺ
أَظۡلَمُ
ﱻ
مِمَّن
ﱼ
ذُكِّرَ
ﱽ
بِـَٔايَٰتِ
ﱾ
رَبِّهِۦ
ﱿ
فَأَعۡرَضَ
ﲀ
عَنۡهَا
ﲁ
وَنَسِيَ
ﲂ
مَا
ﲃ
قَدَّمَتۡ
ﲄ
يَدَاهُۚ
ﲅﲆ
إِنَّا
ﲇ
جَعَلۡنَا
ﲈ
عَلَىٰ
ﲉ
قُلُوبِهِمۡ
ﲊ
أَكِنَّةً
ﲋ
أَن
ﲌ
يَفۡقَهُوهُ
ﲍ
وَفِيٓ
ﲎ
ءَاذَانِهِمۡ
ﲏ
وَقۡرٗاۖ
ﲐﲑ
وَإِن
ﲒ
تَدۡعُهُمۡ
ﲓ
إِلَى
ﲔ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲕ
فَلَن
ﲖ
يَهۡتَدُوٓاْ
ﲗ
إِذًا
ﲘ
أَبَدٗا
ﲙ
٥٧
ﲚ
And who does more wrong than those who, when reminded of their Lord’s revelations, turn away from them and forget what their own hands have done? We have certainly cast veils over their hearts—leaving them unable to comprehend this ˹Quran˺—and deafness in their ears. And if you ˹O Prophet˺ invite them to ˹true˺ guidance, they will never be ˹rightly˺ guided.
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