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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 56
Al-Kahf
56
18:56
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ٥٦
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًۭا ٥٦
وَمَا
ﱥ
نُرۡسِلُ
ﱦ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱧ
إِلَّا
ﱨ
مُبَشِّرِينَ
ﱩ
وَمُنذِرِينَۚ
ﱪﱫ
وَيُجَٰدِلُ
ﱬ
ٱلَّذِينَ
ﱭ
كَفَرُواْ
ﱮ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﱯ
لِيُدۡحِضُواْ
ﱰ
بِهِ
ﱱ
ٱلۡحَقَّۖ
ﱲﱳ
وَٱتَّخَذُوٓاْ
ﱴ
ءَايَٰتِي
ﱵ
وَمَآ
ﱶ
أُنذِرُواْ
ﱷ
هُزُوٗا
ﱸ
٥٦
ﱹ
We do not send the messengers except as deliverers of good news and warners. But the disbelievers argue in falsehood, ˹hoping˺ to discredit the truth with it, and make a mockery of My revelations and warnings.
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