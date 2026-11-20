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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 55
Al-Kahf
55
18:55
وما منع الناس ان يومنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا ٥٥
وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًۭا ٥٥
وَمَا
ﱑ
مَنَعَ
ﱒ
ٱلنَّاسَ
ﱓ
أَن
ﱔ
يُؤۡمِنُوٓاْ
ﱕ
إِذۡ
ﱖ
جَآءَهُمُ
ﱗ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱘ
وَيَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
رَبَّهُمۡ
ﱚ
إِلَّآ
ﱛ
أَن
ﱜ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱝ
سُنَّةُ
ﱞ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱟ
أَوۡ
ﱠ
يَأۡتِيَهُمُ
ﱡ
ٱلۡعَذَابُ
ﱢ
قُبُلٗا
ﱣ
٥٥
ﱤ
And nothing prevents people from believing when guidance comes to them and from seeking their Lord’s forgiveness except ˹their demand˺ to meet the same fate of earlier deniers or that the torment would confront them face to face.
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