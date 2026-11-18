Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 38
Al-Kahf
38
18:38
لاكنا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ٣٨
لَّـٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٣٨
لَّٰكِنَّا۠
ﱬ
هُوَ
ﱭ
ٱللَّهُ
ﱮ
رَبِّي
ﱯ
وَلَآ
ﱰ
أُشۡرِكُ
ﱱ
بِرَبِّيٓ
ﱲ
أَحَدٗا
ﱳ
٣٨
ﱴ
But as for me: He is Allah, my Lord, and I will never associate anyone with my Lord ˹in worship˺.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.