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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 36
Al-Kahf
36
18:36
وما اظن الساعة قايمة ولين رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ٣٦
وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةًۭ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًۭا مِّنْهَا مُنقَلَبًۭا ٣٦
وَمَآ
ﱎ
أَظُنُّ
ﱏ
ٱلسَّاعَةَ
ﱐ
قَآئِمَةٗ
ﱑ
وَلَئِن
ﱒ
رُّدِدتُّ
ﱓ
إِلَىٰ
ﱔ
رَبِّي
ﱕ
لَأَجِدَنَّ
ﱖ
خَيۡرٗا
ﱗ
مِّنۡهَا
ﱘ
مُنقَلَبٗا
ﱙ
٣٦
ﱚ
nor do I think the Hour will ˹ever˺ come. And if in fact I am returned to my Lord, I will definitely get a far better outcome than ˹all˺ this.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.