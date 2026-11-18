Однажды он беседовал со своим товарищем о повседневных делах и возгордился перед ним своим богатством и многочисленностью Своих рабов, слуг и родственников. Этот поступок свидетельствовал о его невежестве, потому что только невежественный человек станет гордиться не своим духовным богатством, а приобретенными мирскими благами. Нечто похожее совершают дети, когда начинают хвалиться своими вымышленными достижениями. Однако хозяин садов не довольствовался тем, что возгордился над своим товарищем, пока не сделал из сказанного собой невежественного и несправедливого вывода.