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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 29
Al-Kahf
29
18:29
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ٢٩
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍۢ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩
وَقُلِ
ﱢ
ٱلۡحَقُّ
ﱣ
مِن
ﱤ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱥﱦ
فَمَن
ﱧ
شَآءَ
ﱨ
فَلۡيُؤۡمِن
ﱩ
وَمَن
ﱪ
شَآءَ
ﱫ
فَلۡيَكۡفُرۡۚ
ﱬﱭ
إِنَّآ
ﱮ
أَعۡتَدۡنَا
ﱯ
لِلظَّٰلِمِينَ
ﱰ
نَارًا
ﱱ
أَحَاطَ
ﱲ
بِهِمۡ
ﱳ
سُرَادِقُهَاۚ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
يَسۡتَغِيثُواْ
ﱷ
يُغَاثُواْ
ﱸ
بِمَآءٖ
ﱹ
كَٱلۡمُهۡلِ
ﱺ
يَشۡوِي
ﱻ
ٱلۡوُجُوهَۚ
ﱼﱽ
بِئۡسَ
ﱾ
ٱلشَّرَابُ
ﱿ
وَسَآءَتۡ
ﲀ
مُرۡتَفَقًا
ﲁ
٢٩
ﲂ
And say, ˹O Prophet,˺ “˹This is˺ the truth from your Lord. Whoever wills let them believe, and whoever wills let them disbelieve.” Surely We have prepared for the wrongdoers a Fire whose walls will ˹completely˺ surround them. When they cry for aid, they will be aided with water like molten metal, which will burn ˹their˺ faces. What a horrible drink! And what a terrible place to rest!
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