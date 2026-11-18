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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 28
Al-Kahf
28
18:28
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ٢٨
وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًۭا ٢٨
وَٱصۡبِرۡ
ﱁ
نَفۡسَكَ
ﱂ
مَعَ
ﱃ
ٱلَّذِينَ
ﱄ
يَدۡعُونَ
ﱅ
رَبَّهُم
ﱆ
بِٱلۡغَدَوٰةِ
ﱇ
وَٱلۡعَشِيِّ
ﱈ
يُرِيدُونَ
ﱉ
وَجۡهَهُۥۖ
ﱊﱋ
وَلَا
ﱌ
تَعۡدُ
ﱍ
عَيۡنَاكَ
ﱎ
عَنۡهُمۡ
ﱏ
تُرِيدُ
ﱐ
زِينَةَ
ﱑ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱒ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱓﱔ
وَلَا
ﱕ
تُطِعۡ
ﱖ
مَنۡ
ﱗ
أَغۡفَلۡنَا
ﱘ
قَلۡبَهُۥ
ﱙ
عَن
ﱚ
ذِكۡرِنَا
ﱛ
وَٱتَّبَعَ
ﱜ
هَوَىٰهُ
ﱝ
وَكَانَ
ﱞ
أَمۡرُهُۥ
ﱟ
فُرُطٗا
ﱠ
٢٨
ﱡ
And patiently stick with those who call upon their Lord morning and evening, seeking His pleasure.
1
Do not let your eyes look beyond them, desiring the luxuries of this worldly life. And do not obey those whose hearts We have made heedless of Our remembrance, who follow ˹only˺ their desires and whose state is ˹total˺ loss.
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