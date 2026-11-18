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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 26
Al-Kahf
26
18:26
قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا ٢٦
قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٦
قُلِ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَعۡلَمُ
ﲰ
بِمَا
ﲱ
لَبِثُواْۖ
ﲲﲳ
لَهُۥ
ﲴ
غَيۡبُ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲷﲸ
أَبۡصِرۡ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
وَأَسۡمِعۡۚ
ﲻﲼ
مَا
ﲽ
لَهُم
ﲾ
مِّن
ﲿ
دُونِهِۦ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
يُشۡرِكُ
ﳄ
فِي
ﳅ
حُكۡمِهِۦٓ
ﳆ
أَحَدٗا
ﳇ
٢٦
ﳈ
Say, ˹O Prophet,˺ “Allah knows best how long they stayed. With Him ˹alone˺ is ˹the knowledge of˺ the unseen of the heavens and the earth. How perfectly He hears and sees! They have no guardian besides Him, and He shares His command with none.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.