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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 25
Al-Kahf
25
18:25
ولبثوا في كهفهم ثلاث ماية سنين وازدادوا تسعا ٢٥
وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَـٰثَ مِا۟ئَةٍۢ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًۭا ٢٥
وَلَبِثُواْ
ﲥ
فِي
ﲦ
كَهۡفِهِمۡ
ﲧ
ثَلَٰثَ
ﲨ
مِاْئَةٖ
ﲩ
سِنِينَ
ﲪ
وَٱزۡدَادُواْ
ﲫ
تِسۡعٗا
ﲬ
٢٥
ﲭ
They had remained in their cave for three hundred years, adding nine.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.