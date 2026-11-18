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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 24
Al-Kahf
24
18:24
الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هاذا رشدا ٢٤
إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًۭا ٢٤
إِلَّآ
ﲒ
أَن
ﲓ
يَشَآءَ
ﲔ
ٱللَّهُۚ
ﲕﲖ
وَٱذۡكُر
ﲗ
رَّبَّكَ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
نَسِيتَ
ﲚ
وَقُلۡ
ﲛ
عَسَىٰٓ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَهۡدِيَنِ
ﲞ
رَبِّي
ﲟ
لِأَقۡرَبَ
ﲠ
مِنۡ
ﲡ
هَٰذَا
ﲢ
رَشَدٗا
ﲣ
٢٤
ﲤ
without adding, “if Allah so wills!” But if you forget, then remember your Lord, and say, “I trust my Lord will guide me to what is more right than this.”
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