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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 23
Al-Kahf
23
18:23
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذالك غدا ٢٣
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌۭ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣
وَلَا
ﲊ
تَقُولَنَّ
ﲋ
لِشَاْيۡءٍ
ﲌ
إِنِّي
ﲍ
فَاعِلٞ
ﲎ
ذَٰلِكَ
ﲏ
غَدًا
ﲐ
٢٣
ﲑ
And never say of anything, “I will definitely do this tomorrow,”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.