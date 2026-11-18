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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 20
Al-Kahf
20
18:20
انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ٢٠
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٢٠
إِنَّهُمۡ
ﳀ
إِن
ﳁ
يَظۡهَرُواْ
ﳂ
عَلَيۡكُمۡ
ﳃ
يَرۡجُمُوكُمۡ
ﳄ
أَوۡ
ﳅ
يُعِيدُوكُمۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
مِلَّتِهِمۡ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تُفۡلِحُوٓاْ
ﳊ
إِذًا
ﳋ
أَبَدٗا
ﳌ
٢٠
ﳍ
For, indeed, if they find out about you, they will stone you ˹to death˺, or force you back into their faith, and then you will never succeed.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.