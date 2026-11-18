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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 2
Al-Kahf
2
18:2
قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ٢
قَيِّمًۭا لِّيُنذِرَ بَأْسًۭا شَدِيدًۭا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًۭا ٢
قَيِّمٗا
ﲺ
لِّيُنذِرَ
ﲻ
بَأۡسٗا
ﲼ
شَدِيدٗا
ﲽ
مِّن
ﲾ
لَّدُنۡهُ
ﲿ
وَيُبَشِّرَ
ﳀ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
يَعۡمَلُونَ
ﳃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳄ
أَنَّ
ﳅ
لَهُمۡ
ﳆ
أَجۡرًا
ﳇ
حَسَنٗا
ﳈ
٢
ﳉ
˹making it˺ perfectly upright, to warn ˹the disbelievers˺ of a severe torment from Him; to give good news to the believers—who do good—that they will have a fine reward,
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.