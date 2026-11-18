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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 19
Al-Kahf
19
18:19
وكذالك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قايل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هاذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ١٩
وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌۭ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۢ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًۭا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍۢ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩
وَكَذَٰلِكَ
ﲖ
بَعَثۡنَٰهُمۡ
ﲗ
لِيَتَسَآءَلُواْ
ﲘ
بَيۡنَهُمۡۚ
ﲙﲚ
قَالَ
ﲛ
قَآئِلٞ
ﲜ
مِّنۡهُمۡ
ﲝ
كَمۡ
ﲞ
لَبِثۡتُمۡۖ
ﲟﲠ
قَالُواْ
ﲡ
لَبِثۡنَا
ﲢ
يَوۡمًا
ﲣ
أَوۡ
ﲤ
بَعۡضَ
ﲥ
يَوۡمٖۚ
ﲦﲧ
قَالُواْ
ﲨ
رَبُّكُمۡ
ﲩ
أَعۡلَمُ
ﲪ
بِمَا
ﲫ
لَبِثۡتُمۡ
ﲬ
فَٱبۡعَثُوٓاْ
ﲭ
أَحَدَكُم
ﲮ
بِوَرِقِكُمۡ
ﲯ
هَٰذِهِۦٓ
ﲰ
إِلَى
ﲱ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲲ
فَلۡيَنظُرۡ
ﲳ
أَيُّهَآ
ﲴ
أَزۡكَىٰ
ﲵ
طَعَامٗا
ﲶ
فَلۡيَأۡتِكُم
ﲷ
بِرِزۡقٖ
ﲸ
مِّنۡهُ
ﲹ
وَلۡيَتَلَطَّفۡ
ﲺ
وَلَا
ﲻ
يُشۡعِرَنَّ
ﲼ
بِكُمۡ
ﲽ
أَحَدًا
ﲾ
١٩
ﲿ
And so We awakened them so that they might question one another. One of them exclaimed, “How long have you remained ˹asleep˺?” Some replied, “Perhaps a day, or part of a day.” They said ˹to one another˺, “Your Lord knows best how long you have remained. So send one of you with these silver coins of yours to the city, and let him find which food is the purest, and then bring you provisions from it. Let him be ˹exceptionally˺ cautious, and do not let him give you away.
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