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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 17
Al-Kahf
17
18:17
۞ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذالك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ١٧
۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍۢ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّۭا مُّرْشِدًۭا ١٧
۞ وَتَرَى
ﱕ ﱖ
ٱلشَّمۡسَ
ﱗ
إِذَا
ﱘ
طَلَعَت
ﱙ
تَّزَٰوَرُ
ﱚ
عَن
ﱛ
كَهۡفِهِمۡ
ﱜ
ذَاتَ
ﱝ
ٱلۡيَمِينِ
ﱞ
وَإِذَا
ﱟ
غَرَبَت
ﱠ
تَّقۡرِضُهُمۡ
ﱡ
ذَاتَ
ﱢ
ٱلشِّمَالِ
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
فَجۡوَةٖ
ﱦ
مِّنۡهُۚ
ﱧﱨ
ذَٰلِكَ
ﱩ
مِنۡ
ﱪ
ءَايَٰتِ
ﱫ
ٱللَّهِۗ
ﱬﱭ
مَن
ﱮ
يَهۡدِ
ﱯ
ٱللَّهُ
ﱰ
فَهُوَ
ﱱ
ٱلۡمُهۡتَدِۖ
ﱲﱳ
وَمَن
ﱴ
يُضۡلِلۡ
ﱵ
فَلَن
ﱶ
تَجِدَ
ﱷ
لَهُۥ
ﱸ
وَلِيّٗا
ﱹ
مُّرۡشِدٗا
ﱺ
١٧
ﱻ
And you would have seen the sun, as it rose, inclining away from their cave to the right, and as it set, declining away from them to the left, while they lay in its open space.
1
That is one of the signs of Allah. Whoever Allah guides is truly guided. But whoever He leaves to stray, you will never find for them a guiding mentor.
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