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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 16
Al-Kahf
16
18:16
واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيي لكم من امركم مرفقا ١٦
وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًۭا ١٦
وَإِذِ
ﱁ
ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ
ﱂ
وَمَا
ﱃ
يَعۡبُدُونَ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
فَأۡوُۥٓاْ
ﱇ
إِلَى
ﱈ
ٱلۡكَهۡفِ
ﱉ
يَنشُرۡ
ﱊ
لَكُمۡ
ﱋ
رَبُّكُم
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّحۡمَتِهِۦ
ﱎ
وَيُهَيِّئۡ
ﱏ
لَكُم
ﱐ
مِّنۡ
ﱑ
أَمۡرِكُم
ﱒ
مِّرۡفَقٗا
ﱓ
١٦
ﱔ
Since you have distanced yourselves from them and what they worship besides Allah, take refuge in the cave. Your Lord will extend His mercy to you and accommodate you in your ordeal.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.