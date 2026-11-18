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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 14
Al-Kahf
14
18:14
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الاها لقد قلنا اذا شططا ١٤
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَـٰهًۭا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًۭا شَطَطًا ١٤
وَرَبَطۡنَا
ﲮ
عَلَىٰ
ﲯ
قُلُوبِهِمۡ
ﲰ
إِذۡ
ﲱ
قَامُواْ
ﲲ
فَقَالُواْ
ﲳ
رَبُّنَا
ﲴ
رَبُّ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
لَن
ﲸ
نَّدۡعُوَاْ
ﲹ
مِن
ﲺ
دُونِهِۦٓ
ﲻ
إِلَٰهٗاۖ
ﲼﲽ
لَّقَدۡ
ﲾ
قُلۡنَآ
ﲿ
إِذٗا
ﳀ
شَطَطًا
ﳁ
١٤
ﳂ
And We strengthened their hearts when they stood up and declared, “Our Lord is the Lord of the heavens and the earth. We will never call upon any god besides Him, or we would truly be uttering an outrageous lie.”
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