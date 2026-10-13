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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 110
Al-Kahf
110
18:110
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الاهكم الاه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ١١٠
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًۭا صَـٰلِحًۭا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ١١٠
قُلۡ
ﳓ
إِنَّمَآ
ﳔ
أَنَا۠
ﳕ
بَشَرٞ
ﳖ
مِّثۡلُكُمۡ
ﳗ
يُوحَىٰٓ
ﳘ
إِلَيَّ
ﳙ
أَنَّمَآ
ﳚ
إِلَٰهُكُمۡ
ﳛ
إِلَٰهٞ
ﳜ
وَٰحِدٞۖ
ﳝﳞ
فَمَن
ﳟ
كَانَ
ﳠ
يَرۡجُواْ
ﳡ
لِقَآءَ
ﳢ
رَبِّهِۦ
ﳣ
فَلۡيَعۡمَلۡ
ﳤ
عَمَلٗا
ﳥ
صَٰلِحٗا
ﳦ
وَلَا
ﳧ
يُشۡرِكۡ
ﳨ
بِعِبَادَةِ
ﳩ
رَبِّهِۦٓ
ﳪ
أَحَدَۢا
ﳫ
١١٠
ﳬ
Say, ˹O Prophet,˺ “I am only a man like you, ˹but˺ it has been revealed to me that your God is only One God. So whoever hopes for the meeting with their Lord, let them do good deeds and associate none in the worship of their Lord.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.