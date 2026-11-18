Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 11
Al-Kahf
11
18:11
فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ١١
فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًۭا ١١
فَضَرَبۡنَا
ﲏ
عَلَىٰٓ
ﲐ
ءَاذَانِهِمۡ
ﲑ
فِي
ﲒ
ٱلۡكَهۡفِ
ﲓ
سِنِينَ
ﲔ
عَدَدٗا
ﲕ
١١
ﲖ
So We caused them to fall into a dead sleep
1
in the cave for many years,
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.