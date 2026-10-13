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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 104
Al-Kahf
104
18:104
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ١٠٤
ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤
ٱلَّذِينَ
ﲉ
ضَلَّ
ﲊ
سَعۡيُهُمۡ
ﲋ
فِي
ﲌ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲍ
ٱلدُّنۡيَا
ﲎ
وَهُمۡ
ﲏ
يَحۡسَبُونَ
ﲐ
أَنَّهُمۡ
ﲑ
يُحۡسِنُونَ
ﲒ
صُنۡعًا
ﲓ
١٠٤
ﲔ
˹They are˺ those whose efforts are in vain in this worldly life, while they think they are doing good!”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.