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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 100
Al-Kahf
100
18:100
وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا ١٠٠
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠
وَعَرَضۡنَا
ﱡ
جَهَنَّمَ
ﱢ
يَوۡمَئِذٖ
ﱣ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱤ
عَرۡضًا
ﱥ
١٠٠
ﱦ
On that Day We will display Hell clearly for the disbelievers,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.