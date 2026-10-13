Существует мнение, что в этом откровении говорится о племенах Йаджудж и Маджудж, которые прорвутся через преграду и благодаря своей многочисленности заполонят всю землю и перемешаются друг с другом. Всевышний также сказал: «Запрет лежит на селениях, которые Мы погубили, и они не вернутся, пока Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности» (21:95–96). Согласно другому толкованию, речь идет о творениях, которые будут толпиться на ристалище Судного дня. Бесчисленные творения Аллаха будут собраны вместе и будут толкаться, потому что в сердце каждого из них будут царить тревога и ужасный страх. В пользу этого толкования свидетельствуют следующие далее слова Всевышнего: