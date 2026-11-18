Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 10
Al-Kahf
10
18:10
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من امرنا رشدا ١٠
إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا ١٠
إِذۡ
ﱾ
أَوَى
ﱿ
ٱلۡفِتۡيَةُ
ﲀ
إِلَى
ﲁ
ٱلۡكَهۡفِ
ﲂ
فَقَالُواْ
ﲃ
رَبَّنَآ
ﲄ
ءَاتِنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
لَّدُنكَ
ﲇ
رَحۡمَةٗ
ﲈ
وَهَيِّئۡ
ﲉ
لَنَا
ﲊ
مِنۡ
ﲋ
أَمۡرِنَا
ﲌ
رَشَدٗا
ﲍ
١٠
ﲎ
˹Remember˺ when those youths took refuge in the cave, and said, “Our Lord! Grant us mercy from Yourself and guide us rightly through our ordeal.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.