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Tafsir: Al-Insan 76:4
Al-Insan
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
أَعۡتَدۡنَا
لِلۡكَٰفِرِينَ
سَلَٰسِلَاْ
وَأَغۡلَٰلٗا
وَسَعِيرًا
٤
Indeed, We have prepared for the disbelievers chains, shackles, and a blazing Fire.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤)
] جا ئهوهى كوفر ههڵبژێرێت ئهوا ئێمه بۆ كافران كۆت و زنجیرو ئاگری سووتێنهری گڕو بڵێسهداری دۆزهخمان بۆ داناون.