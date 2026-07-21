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Al-Insan
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
and prostrate before Him during part of the night,
1
and glorify Him long at night.
2
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السعدي Al-Sa'di
{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ }
أي: أكثر له من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة .
{ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا }
وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله:
{ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا }
الآية