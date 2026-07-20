Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
10
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
We fear from our Lord a horribly distressful Day.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
] ئێمه بۆیه ئهم كاره چاكانه دهكهین چونكه له خوای گهوره ئهترسێین له ڕۆژێك كه ڕۆژی قیامهته كه ڕۆژێكی زۆر تهسك و تهنگ و سهخته [
قَمْطَرِيرًا (١٠)
] وه ڕۆژێكی زۆر درێژه كه تیایدا لهو ڕۆژهدا ڕووهكان گرژ ئهبن وه خهم و خهفهت دایانئهپۆشێت، بهڵكو خواى گهوره لهو رۆژهدا رهحممان پێ بكات.