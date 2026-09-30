﴿هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامࣲ﴾ مِنْ أَيَّام الدُّنْيَا أَوَّلهَا الْأَحَد وَآخِرهَا الْجُمُعَة ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ﴾ الْكُرْسِيّ اسْتِوَاء يَلِيق بِهِ ﴿یَعۡلَمُ مَا یَلِجُ﴾ يَدْخُل ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ كَالْمَطَرِ وَالْأَمْوَات ﴿وَمَا یَخۡرُجُ مِنۡهَا﴾ كَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِن ﴿وَمَا یَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ﴾ كَالرَّحْمَةِ وَالْعَذَاب ﴿وَمَا یَعۡرُجُ﴾ يَصْعَد ﴿فِیهَاۖ﴾ كَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة وَالسَّيِّئَة ﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ﴾ بعلمه ﴿أَیۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرࣱ ٤﴾