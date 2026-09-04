Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:80
Al-Baqarah
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُواْ
ﱱ
لَن
ﱲ
تَمَسَّنَا
ﱳ
ٱلنَّارُ
ﱴ
إِلَّآ
ﱵ
أَيَّامٗا
ﱶ
مَّعۡدُودَةٗۚ
ﱷﱸ
قُلۡ
ﱹ
أَتَّخَذۡتُمۡ
ﱺ
عِندَ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
عَهۡدٗا
ﱽ
فَلَن
ﱾ
يُخۡلِفَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
عَهۡدَهُۥٓۖ
ﲁﲂ
أَمۡ
ﲃ
تَقُولُونَ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
مَا
ﲇ
لَا
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٨٠
ﲊ
˹Some of˺ the Jews claim, “The Fire will not touch us except for a number of days.” Say, ˹O Prophet,˺ “Have you taken a pledge from Allah—for Allah never breaks His word—or are you ˹just˺ saying about Allah what you do not know?”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً
] وه جوولهكه ئهیانووت: ئێمه ئهگهر بچینه ئاگری دۆزهخیش ئاگر نامانگرێتهوه تهنها چهند ڕۆژێكی كهم نهبێ ئهیانووت: دونیا حهوت ههزار ساڵه له جیاتی ههر ههزار ساڵ تهنها یهك ڕۆژ واته: حهوت ڕۆژ ئێمه له ئاگری دۆزهخدا ئهبین پاشان ئێوهی موسڵمان جێمان دهگرنهوه له دۆزهخدا [
قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
] ئهی محمد
صلی الله علیه وسلم
پێیان بڵێ: ئایا خوای گهوره بهڵێنی بهئێوه داوه تهنها حهوت ڕۆژ له ئاگری جهههننهم بتانسووتێنێ پاشان دهرتان بكات [
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ
] ئهگهر خوای گهوره بهڵێنی دابێ بهڵێنی خۆی ئهباته سهر [
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠)
] یاخود له خۆتانهوه قسهیهك ئهكهن كه خوای گهوره شتی وای نهفهرمووه.