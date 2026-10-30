Translations
Explore Quran translations by language and translator.
Afar1 translations
Albanian2 translations
Amazigh1 translations
Amharic2 translations
Arabic1 translations
Asante1 translations
Assamese1 translations
Azeri2 translations
Bambara2 translations
Bengali4 translations
Bosnian3 translations
Bulgarian1 translations
Central khmer2 translations
Chechen1 translations
Chinese3 translations
Croatian1 translations
Czech1 translations
Dari1 translations
Divehi2 translations
Dutch3 translations
English9 translations
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 translations
Finnish1 translations
French3 translations
Fulah1 translations
Ganda1 translations
German2 translations
Gujarati1 translations
Hausa1 translations
Hebrew1 translations
Hindi1 translations
Indonesian3 translations
Italian1 translations
Japanese2 translations
Kannada2 translations
Kazakh2 translations
Kinyarwanda1 translations
Korean2 translations
Kurdish2 translations
Kyrgyz, kirghiz1 translations
Lingala1 translations
Lithuanian1 translations
Macedonian1 translations
Malay1 translations
Malayalam3 translations
Maranao1 translations
Marathi1 translations
Moore1 translations
Nepali1 translations
Norwegian1 translations
Oromo1 translations
Pashto2 translations
Persian2 translations
Polish1 translations
Portuguese2 translations
Punjabi1 translations
Romanian3 translations
Rundi1 translations
Russian3 translations
Serbian1 translations
Sindhi1 translations
Sinhala, sinhalese1 translations
Somali2 translations
Spanish3 translations
Swahili2 translations
Swedish1 translations
Tagalog1 translations
Tajik3 translations
Tamil3 translations
Tatar1 translations
Telugu1 translations
Thai2 translations
Turkish5 translations
Uighur, uyghur1 translations
Ukrainian1 translations
Urdu8 translations
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 translations
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com