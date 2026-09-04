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Tafsir: Al-Baqarah 2:77
Al-Baqarah
77
2:77
اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧
أَوَلَا
ﱁ
يَعۡلَمُونَ
ﱂ
أَنَّ
ﱃ
ٱللَّهَ
ﱄ
يَعۡلَمُ
ﱅ
مَا
ﱆ
يُسِرُّونَ
ﱇ
وَمَا
ﱈ
يُعۡلِنُونَ
ﱉ
٧٧
ﱊ
Do they not know that Allah is aware of what they conceal and what they reveal?
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Tafsir Muyassar
أيفعلون كلَّ هذه الجرائم، ولا يعلمون أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟