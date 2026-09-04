Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:73
Al-Baqarah
73
2:73
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلۡنَا
ﱺ
ٱضۡرِبُوهُ
ﱻ
بِبَعۡضِهَاۚ
ﱼﱽ
كَذَٰلِكَ
ﱾ
يُحۡيِ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲁ
وَيُرِيكُمۡ
ﲂ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲃ
لَعَلَّكُمۡ
ﲄ
تَعۡقِلُونَ
ﲅ
٧٣
ﲆ
So We instructed, “Strike the dead body with a piece of the cow.” This is how ˹easily˺ Allah brings the dead to life, showing you His signs so that you may understand.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
] وتمان: ههندێك ئهندامی ئهو مردووه بكێشن به مانگاكهدا ئهوانیش پیایاندا كێشا خوای گهوره مردووهكهی زیندوو كردهوه وه وتی كه برازایهكی خۆی كوشتویهتی بۆ ئهوهی كه ببێ به میراتگری پاشان مراندیهوه [
كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى
] بهم شێوازه خوای گهوره مردوو زیندوو ئهكاتهوه [
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣)
] وه نیشانهو بهڵگهكانی تواناو دهسهڵاتی خۆیتان پێ نیشان ئهدات بهڵكو ئێوه فێربن و عاقڵ بن و چی تر كاری وا ئهنجام نهدهن.